Головний санлікар Кузін: В Україні погіршується ситуація з COVID-19, до «червоної» зони наближаються ще п’ять областей
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
NurPhoto / Contributor / Getty Images
В Україні незабаром можуть запровадити «червону» зону карантину ще в п’яти областях.
Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю «Українському радіо» 13 жовтня.
«Я б хотів назвати Житомирську, Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку і Харківську — вони межують між «помаранчевою» і «червоною» зонами, але там зараз дійсно ситуація напружена. Поки вдається ситуацію стримати за рахунок розгортання додаткових ліжок або за рахунок нових механізмів тестування», — розповів він.
За словами Кузіна, епідеміологічна ситуація в Україні прогнозовано погіршується, найгірша — у Херсонській області.
«Пікові навантаження на систему охорони здоров’я в нас очікуються на другу половину листопада», — додав він.
Згідно з даними МОЗ станом на ранок 14 жовтня, в Україні 17 областей перебувають у «помаранчевій» зоні, решта (Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська разом із Києвом, Кіровоградська, Полтавська та Рівненська) — у «жовтій».
- В Україні за минулу добу виявили 18 881 новий випадок коронавірусу.
- Раніше голова МОЗ Ляшко заявив, що нова хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозувалося. Серед лідерів за поширенням вірусу в Україні великі міста — Харків, Запоріжжя, Дніпро й Одеса.
- З 15 жовтня на території Херсонської області запровадили «червону» зону карантину.