Головний санлікар Кузін: В Україні погіршується ситуація з COVID-19, до «червоної» зони наближаються ще п’ять областей

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В Україні незабаром можуть запровадити «червону» зону карантину ще в п’яти областях.

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю «Українському радіо» 13 жовтня.

«Я б хотів назвати Житомирську, Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку і Харківську — вони межують між «помаранчевою» і «червоною» зонами, але там зараз дійсно ситуація напружена. Поки вдається ситуацію стримати за рахунок розгортання додаткових ліжок або за рахунок нових механізмів тестування», — розповів він.

За словами Кузіна, епідеміологічна ситуація в Україні прогнозовано погіршується, найгірша — у Херсонській області.

«Пікові навантаження на систему охорони здоров’я в нас очікуються на другу половину листопада», — додав він.

Згідно з даними МОЗ станом на ранок 14 жовтня, в Україні 17 областей перебувають у «помаранчевій» зоні, решта (Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська разом із Києвом, Кіровоградська, Полтавська та Рівненська) — у «жовтій».