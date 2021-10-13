Путін запевнив, що Росія готова збільшити постачання газу — якщо попросять

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Ціни на газ в Європі зросли через дефіцит електроенергії на ринку, який виник через зниження її вироблення на вітряних електростанціях.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін під час пленарного засідання форуму «Російський енергетичний тиждень», передає РБК.

«Зростання цін на газ в Європі стало наслідком дефіциту електроенергії, а не навпаки. І не потрібно, що називається, перекладати з хворої голови на здорову, як у нас кажуть і як намагаються робити деякі наші партнери», — сказав він.

Також російський президент зазначив, що європейські гравці вирішили не поспішати закачувати газ після зими, сподіваючись на «невидиму руку ринку», що, на його думку, додало цінам додаткового імпульсу.

Окрім цього, Путін запевнив, що здорожчання енергоносіїв є негативним і для споживачів, і для виробників сировини. Оскільки через різке зростання цін підприємства, економіка, комунальна сфера змушені кардинально збільшувати витрати, скорочувати споживання енергії і знижувати обсяги виробництва.

Також Путін заявив, що Росія готова збільшити постачання газу.

«Збільшуємо [постачання]. А якщо нас просять збільшити ще — ми готові збільшити ще. Ми збільшуємо настільки, наскільки нас просять наші партнери. Немає жодної відмови», — наголосив він.

Водночас Путін переконаний, що збільшувати обсяг транзиту газу через Україну небезпечно, оскільки через нібито зношеність на 80—85% українська ГТС може «лопнути зовсім», і Європа залишиться без цього каналу постачання.