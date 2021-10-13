Путін запевнив, що Росія готова збільшити постачання газу — якщо попросять
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Sasha Mordovets / Getty Images
Ціни на газ в Європі зросли через дефіцит електроенергії на ринку, який виник через зниження її вироблення на вітряних електростанціях.
Про це заявив президент Росії Володимир Путін під час пленарного засідання форуму «Російський енергетичний тиждень», передає РБК.
«Зростання цін на газ в Європі стало наслідком дефіциту електроенергії, а не навпаки. І не потрібно, що називається, перекладати з хворої голови на здорову, як у нас кажуть і як намагаються робити деякі наші партнери», — сказав він.
Також російський президент зазначив, що європейські гравці вирішили не поспішати закачувати газ після зими, сподіваючись на «невидиму руку ринку», що, на його думку, додало цінам додаткового імпульсу.
Окрім цього, Путін запевнив, що здорожчання енергоносіїв є негативним і для споживачів, і для виробників сировини. Оскільки через різке зростання цін підприємства, економіка, комунальна сфера змушені кардинально збільшувати витрати, скорочувати споживання енергії і знижувати обсяги виробництва.
Також Путін заявив, що Росія готова збільшити постачання газу.
«Збільшуємо [постачання]. А якщо нас просять збільшити ще — ми готові збільшити ще. Ми збільшуємо настільки, наскільки нас просять наші партнери. Немає жодної відмови», — наголосив він.
Водночас Путін переконаний, що збільшувати обсяг транзиту газу через Україну небезпечно, оскільки через нібито зношеність на 80—85% українська ГТС може «лопнути зовсім», і Європа залишиться без цього каналу постачання.
- У середині вересня ціна на газ у Європі зросла до $850 за тисячу кубометрів. Згодом вона сягнула майже двох тисяч доларів. Причина такої високої ціни — низькі запаси газу в підземних сховищах Європи.
- В Адміністрації президента США Джо Байдена прогнозують, що Європі цієї зими не вистачить газу. Уряди низки країн Європейського Союзу вимагають розслідувати ситуацію.
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». У Берліні заявили, що домагатимуться від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС. При цьому для України жодних гарантій транзиту немає. Згодом голова «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну й після 2024 року. Це саме заявив і Володимир Путін.