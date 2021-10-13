Путин заверил, что Россия готова увеличить поставки газа — если попросят

Цены на газ в Европе выросли из-за дефицита электроэнергии на рынке, который возник из-за снижения ее выработки на ветряных электростанциях.
Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя», передает РБК.
«Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры», — сказал он.
Также российский президент отметил, что европейские игроки решили не спешить закачивать газ после зимы, надеясь на «невидимую руку рынка», что, по его мнению, придало ценам дополнительный импульс.
Кроме этого, Путин заверил, что подорожание энергоносителей негативно и для потребителей, и для производителей сырья. Поскольку из-за резкого роста цен предприятия, экономика, коммунальная сфера вынуждены кардинально увеличивать расходы, сокращать потребление энергии и снижать объемы производства.
Также Путин заявил, что Россия готова увеличить поставки газа.
«Увеличиваем [поставки]. А если нас просят увеличить еще — мы готовы увеличить еще. Мы увеличиваем так, как нас просят наши партнеры. Нет ни одного отказа», — подчеркнул он.
В то же время Путин убежден, что увеличивать объем транзита газа через Украину опасно, поскольку якобы из-за изношенности на 80—85% украинская ГТС может «лопнуть совсем», и Европа останется без этого канала поставки.
- В середине сентября цена на газ в Европе выросла до $850 за тысячу кубометров. Впоследствии она достигла почти двух тысяч долларов. Причина столь высокой цены — низкие запасы газа в подземных хранилищах Европы.
- В Администрации президента США Джо Байдена прогнозируют, что Европе этой зимой не хватит газа. Правительства ряда стран Европейского Союза требуют расследовать ситуацию.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией по «Северному потоку — 2». В Берлине заявили, что будут добиваться от России продлить транзит газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС. При этом для Украины никаких гарантий транзита нет. Впоследствии глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года. То же самое заявил и Владимир Путин.