Синоптики спрогнозували погоду на 14 жовтня: Тепло, але ввечері задощить

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Pixabay / Daniel Borker

У четвер, 14 жовтня, у День захисників і захисниць України, на свято Покрови, на всій території країни очікується тепла погода без опадів, дощі можливі ближче до вечора.

За даними Sinoptik.ua, найтепліше буде в Донецькій, Луганській і Запорізькій областях — повітря вдень прогріється до +15...+16 °С.

В інших регіонах буде трохи прохолодніше. На півдні — в Одесі, Миколаєві та Херсоні — стовпчики термометрів піднімуться до +11...+14 °С, у центрі та на заході України, а також на Закарпатті — до +10...+12 °С, у Дніпрі та Кропивницькому протягом дня буде до +13 °С.

Мінімальну температуру обіцяють жителям Сумської, Чернігівської та Волинської областей. Тут повітря не прогріється вище за +8...+10 °С.

Уже до вечора дощитиме в центральних і східних областях, а також у Києві.

Уночі, як прогнозують синоптики, стовпчики термометрів опустяться до +2...+4 °С на заході та до +5...+9 °С у решті регіонів. Водночас зазначається, що нічні заморозки поки відступили.