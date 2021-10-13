У Путіна назвали умови для збереження транзиту газу через Україну

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Светлицький Сергій / УНІАН

У Кремлі заявили, що збереження транзиту газу через Україну залежить від попиту з боку європейських країн і конкурентних пропозицій від української сторони.

Про це повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков, пишуть «Ведомости».

«У цьому випадку, звичайно, адресатом Києва є набувачі газу, покупці в Європі — європейські компанії. Саме ці компанії можуть укласти з російським монополістом нову довгострокову угоду зі збільшеними обсягами, з урахуванням зростаючих потреб у блакитному паливі. Тобто для того, щоб щось транспортувати через територію України, потрібно щоб хтось це купив, і це як раз наші покупці в Європі», — пояснив він.

За словами Пєскова, Росія готова виконувати всі транзитні домовленості, якщо Європа продовжуватиме купувати російський газ і якщо Україна надаватиме «конкурентоспроможні комерційні пропозиції».