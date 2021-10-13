У Путіна назвали умови для збереження транзиту газу через Україну
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Светлицький Сергій / УНІАН
У Кремлі заявили, що збереження транзиту газу через Україну залежить від попиту з боку європейських країн і конкурентних пропозицій від української сторони.
Про це повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков, пишуть «Ведомости».
«У цьому випадку, звичайно, адресатом Києва є набувачі газу, покупці в Європі — європейські компанії. Саме ці компанії можуть укласти з російським монополістом нову довгострокову угоду зі збільшеними обсягами, з урахуванням зростаючих потреб у блакитному паливі. Тобто для того, щоб щось транспортувати через територію України, потрібно щоб хтось це купив, і це як раз наші покупці в Європі», — пояснив він.
За словами Пєскова, Росія готова виконувати всі транзитні домовленості, якщо Європа продовжуватиме купувати російський газ і якщо Україна надаватиме «конкурентоспроможні комерційні пропозиції».
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». У Берліні заявили, що домагатимуться від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС. При цьому для України жодних гарантій транзиту немає. Згодом голова «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну й після 2024 року. Це саме заявив і Володимир Путін.
- 10 вересня будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Росії «близькі до історичного максимуму за обсягами постачання газу європейським покупцям».