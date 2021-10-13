У Путина назвали условия для сохранения транзита газа через Украину

В Кремле заявили, что сохранение транзита газа через Украину зависит от спроса со стороны европейских стран и конкурентных предложений от украинской стороны.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут «Ведомости».

«В данном случае, конечно, адресатом Киева являются приобретатели газа, покупатели в Европе — европейские компании. Именно эти компании могут заключить с российским монополистом новое долгосрочное соглашение с увеличенными объемами, с учетом растущих потребностей в голубом топливе. То есть для того, чтобы что-то транспортировать через территорию Украины, нужно чтобы кто-то это купил, и это как раз наши покупатели в Европе», — пояснил он.

По словам Пескова, Россия готова выполнять все транзитные договоренности, если Европа будет продолжать покупать российский газ и если Украина будет предоставлять «конкурентоспособные коммерческие предложения».