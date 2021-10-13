У Путина назвали условия для сохранения транзита газа через Украину

В Кремле заявили, что сохранение транзита газа через Украину зависит от спроса со стороны европейских стран и конкурентных предложений от украинской стороны.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут «Ведомости».
«В данном случае, конечно, адресатом Киева являются приобретатели газа, покупатели в Европе — европейские компании. Именно эти компании могут заключить с российским монополистом новое долгосрочное соглашение с увеличенными объемами, с учетом растущих потребностей в голубом топливе. То есть для того, чтобы что-то транспортировать через территорию Украины, нужно чтобы кто-то это купил, и это как раз наши покупатели в Европе», — пояснил он.
По словам Пескова, Россия готова выполнять все транзитные договоренности, если Европа будет продолжать покупать российский газ и если Украина будет предоставлять «конкурентоспособные коммерческие предложения».
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». В Берлине заявили, что будут добиваться от России продолжить транзит газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС. При этом для Украины никаких гарантий транзита нет. Впоследствии глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года. Это же заявил и Владимир Путин.
- 10 сентября строительство трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России «близки к историческому максимуму по объемам поставок газа европейским покупателям».