Міністр оборони спростував інформацію про звільнення екскерівника ГУР Бурби з військової служби через справу «вагнерівців»

Новини

УНІАН

У Міністерстві оборони України спростували поширену в ЗМІ інформацію про звільнення колишнього начальника Головного управління розвідки генерал-полковника Василя Бурби з військової служби.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

«Міністерство оборони України офіційно повідомляє, що наказу на звільнення з військової служби генерал-полковника Василя Бурби не було», — йдеться в повідомленні.

Водночас у відомстві заявили, що поширена дезінформація спрямована на підрив довіри до керівництва держави та Міноборони.

Зазначимо, раніше журналіст Юрій Бутусов написав на своїй сторінці у Facebook, що Бурбу нібито звільнили зі служби 13 жовтня через те, що він свідчив ТСК про провал спецоперації із захоплення «вагнерівців».

Міністр оборони Андрій Таран на брифінгу звинуватив Бутусова у брехні.

«Бутусов бреше. Як завжди», — сказав він.

Крім того, Таран підтвердив, що жодного звільнення не було, і відмовився від інших коментарів на цю тему.

«Він не був звільнений. Я не підписував наказ», — наголосив міністр.