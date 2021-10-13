Міністр оборони спростував інформацію про звільнення екскерівника ГУР Бурби з військової служби через справу «вагнерівців»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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УНІАН
У Міністерстві оборони України спростували поширену в ЗМІ інформацію про звільнення колишнього начальника Головного управління розвідки генерал-полковника Василя Бурби з військової служби.
Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.
«Міністерство оборони України офіційно повідомляє, що наказу на звільнення з військової служби генерал-полковника Василя Бурби не було», — йдеться в повідомленні.
Водночас у відомстві заявили, що поширена дезінформація спрямована на підрив довіри до керівництва держави та Міноборони.
Зазначимо, раніше журналіст Юрій Бутусов написав на своїй сторінці у Facebook, що Бурбу нібито звільнили зі служби 13 жовтня через те, що він свідчив ТСК про провал спецоперації із захоплення «вагнерівців».
Міністр оборони Андрій Таран на брифінгу звинуватив Бутусова у брехні.
«Бутусов бреше. Як завжди», — сказав він.
Крім того, Таран підтвердив, що жодного звільнення не було, і відмовився від інших коментарів на цю тему.
«Він не був звільнений. Я не підписував наказ», — наголосив міністр.
- 29 липня 2020 року в Мінську затримали 33 бойовиків російської «ПВК Вагнера», 13 з яких точно воювали проти України на боці «ДНР» і «ЛНР». Україна запросила екстрадицію бойовиків, проте Білорусь передала «вагнерівців» Росії. Згодом «Комсомольська правда» повідомила, що арешт бойовиків у Білорусі був українською спецоперацією.
- Далі про «операцію українських спецслужб» почали писати українські журналісти. Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов написав, що СБУ і ГУР Міноборони виманювали бойовиків в Україну, але голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести фінальний етап операції, і вона провалилася — бойовиків заарештували в Білорусі. Схожу інформацію опублікували журналістка Яніна Соколова, видання «Українська правда» і «Дзеркало тижня».
- Президент України, голова ОП, а також СБУ та Служба зовнішньої розвідки стверджували, що жодну спецоперацію не готували, а медіа поширюють російську дезінформацію. Однак ексглава Офісу президента Андрій Богдан підтвердив існування спецоперації, а пʼятий президент Порошенко заявив, що у 2018 році особисто її санкціонував.
- 20 вересня Тимчасова слідча комісія Верховної Ради у справі про «вагнерівців» перервала засідання під час свідчень Василя Бурби й оголосила перерву без пояснення причин.