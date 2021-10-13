Министр обороны опроверг информацию об увольнении экс-главы ГУР Бурбы с военной службы из-за дела «вагнеровцев»

В Министерстве обороны Украины опровергли распространенную в СМИ информацию об увольнении бывшего начальника Главного управления разведки генерал-полковника Василия Бурбы с военной службы.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Министерство обороны Украины официально сообщает, что приказа об увольнении с военной службы генерал-полковника Василия Бурбы не было», — говорится в сообщении.
В то же время в ведомстве заявили, что распространенная дезинформация направлена на подрыв доверия к руководству государства и Минобороны.
Отметим, ранее журналист Юрий Бутусов написал на своей странице в Facebook, что Бурбу якобы уволили со службы 13 октября из того, что он свидетельствовал ВСК о провале спецоперации по захвату «вагнеровцев».
Министр обороны Андрей Таран на брифинге обвинил Бутусова во лжи.
«Бутусов врет. Как всегда», — сказал он.
Кроме того, Таран подтвердил, что никакого увольнения не было, и отказался от других комментариев на эту тему.
«Он не был уволен. Я не подписывал приказ», — подчеркнул министр.
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