У «Центренерго» замінили виконувача обовʼязків генерального директора

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Наглядова рада «Центренерго» звільнила виконувача обов’язків генерального директора Юрія Власенка з посади.

Про це повідомили у пресслужбі компанії 12 жовтня.

Як зазначається, Власенко подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Наразі його обов’язки покладені на члена дирекції «Центренерго» Віталія Довгаля.