В Україну прийшов циклон. Синоптики прогнозують дощі в більшості областей

Новини

Alexey Marcov / Pixabay

В Україну 13 жовтня прийшов циклон, який приніс дощі в більшість областей.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За даними синоптиків, погода без істотних опадів очікується лише в західних областях, на решті території — подекуди помірні дощі, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях — значні дощі.

Стовпчики термометрів покажуть сьогодні +8...+13 °С, у південно-східній частині +13...+18 °С.

У Карпатах прогнозують невеликий дощ і мокрий сніг, від -2 °С до +3 °С.