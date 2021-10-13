В Україну прийшов циклон. Синоптики прогнозують дощі в більшості областей
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Alexey Marcov / Pixabay
В Україну 13 жовтня прийшов циклон, який приніс дощі в більшість областей.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
За даними синоптиків, погода без істотних опадів очікується лише в західних областях, на решті території — подекуди помірні дощі, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях — значні дощі.
Стовпчики термометрів покажуть сьогодні +8...+13 °С, у південно-східній частині +13...+18 °С.
У Карпатах прогнозують невеликий дощ і мокрий сніг, від -2 °С до +3 °С.
- 12 жовтня гірськолижний туристичний курорт «Буковель» в Івано-Франківській області почало засипати снігом. Цього ж дня на Прикарпатті зафіксували землетрус.
- Сніг у Карпатах почали фіксувати ще в червні, у вересні на горі Піп Іван були перші морози.