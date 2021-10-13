В Украину пришел циклон. Синоптики прогнозируют дожди в большинстве областей

В Украину 13 октября пришел циклон, который принес дожди в большинство областей.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По данным синоптиков, погода без осадков ожидается только в западных областях, на остальной территории — местами умеренные дожди, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях — значительные дожди.