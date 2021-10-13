В Украину пришел циклон. Синоптики прогнозируют дожди в большинстве областей

В Украину 13 октября пришел циклон, который принес дожди в большинство областей.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
По данным синоптиков, погода без осадков ожидается только в западных областях, на остальной территории — местами умеренные дожди, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях — значительные дожди.
Столбики термометров покажут сегодня +8...+13 °С, в юго-восточной части +13...+18 °С.
В Карпатах прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег, от -2 до +3 °С.
- 12 октября горнолыжный туристический курорт «Буковель» в Ивано-Франковской области начало засыпать снегом. В этот же день на Прикарпатье зафиксировали землетрясение.
- Снег в Карпатах начали фиксировать еще в июне, в сентябре на горе Поп Иван были первые морозы.