МОЗ: Невакцинованих від коронавірусу освітян відсторонять від роботи без збереження зарплати

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Bicanski / Pixino

Невакцинованих від коронавірусу працівників галузі освіти відсторонять від роботи.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Освітяни включені до переліку професій, представники яких мають бути обов’язково вакциновані для повноцінної роботи. Якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID-19, то будуть відсторонені від роботи», — наголосив він.

За словами Ляшка, таке відсторонення триватиме протягом карантину і без збереження заробітної плати.

«Вакцинація для освітян є можливістю не лише продовжувати працювати та надавати якісні знання учням. Насамперед, ідеться про захист свого життя та здоров’я, безпеку дітей», — додав глава МОЗ.