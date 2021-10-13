В Україні за добу 16 тисяч нових COVID-хворих. Померли більше 450 людей

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В Україні за минулу добу, 12 жовтня, виявили 16 309 нових хворих на коронавірус.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових хворих в Харківській (1 526), ​​Одеській (1 525), Дніпропетровській (1 344), Запорізькій (1 048) областях та в Києві (978). У лікарні по країні госпіталізовано 4 901 особу, а померл від ускладнень 471 українець.

Вакцинували за добу 152 703 особи. Першу дозу отримали 79 515 людей, а другу — 73 188. Всього в Україні повністю вакцинували 6 271 274 особи. Загалом зроблено 13 959 836 щеплень.