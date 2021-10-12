В Офісі президента заперечили кризу з постачанням газу в регіони і просять «не розганяти паніку»

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У Львівській, Закарпатській та Хмельницькій областях адміністрації почали розглядати надзвичайну ситуацію, що склалася із забезпечення природнім газом бюджетних установ на осінньо-зимовий період.

Водночас заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що «це маніпуляція», і запевнив, що газу цілком достатньо.

«Сьогодні лунає багато маніпуляцій у пресі та з вуст опозиційних політиків щодо тарифів на опалення. Також деякі «експерти» та ЗМІ розганяють паніку через проведення засідань обласних комісій ТЕБ і НС щодо оголошення надзвичайної ситуації з постачанням газу в регіонах», — зазначив Тимошенко та наголосив, що такі комісії збираються тільки «для подолання технічних моментів», щоб швидше підписати договори на постачання газу.

В ОП запевняють, що газу цілком достатньо для потреб населення та соціальної сфери, і кажуть, що жодних проблем із цим немає.

За словами Тимошенка, до 15 жовтня «Нафтогаз» готовий підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери (школи, садочки, лікарні).

«Ціна на газ для потреб населення — 7,42 гривні. За такою ціною «Нафтогаз» продає паливо роздрібним постачальникам і теплогенерувальним компаніям для задоволення потреб населення. Ціна на газ для потреб соціальної сфери (школи, лікарні тощо) — 16,8 гривні. Це вже повна ціна, з ПДВ і тарифом на транспортування», — зазначив Тимошенко та попросив «не розганяти паніку».

«Ціна на газ на ринку справді зашкалює, але держава всіма способами допомагає місцевому самоврядуванню подолати цю кризу. Серед іншого, за допомогою спецціни», — резюмували в ОП.