Кабмін: Херсонська область переходить у «червону» зону карантину

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З 15 жовтня на території Херсонської області запроваджується «червона» зона карантину.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр Кабміну Олег Немчінов, посилаючись на рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 12 жовтня.

«Встановити з 00 години 00 хвилин 15 жовтня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області», — процитував він.

Згідно з рішенням комісії, з п’ятниці, 15 жовтня, у Херсонській області посилять обмежувальні протиепідемічні заходи.