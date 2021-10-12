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Захоплення кораблів у Керченській протоці: Україна виступила на слуханнях в Арбітражному суді

Автор:
Софія Телішевська
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Україна виступила на слуханнях Арбітражного суду в Гаазі у справі про захоплення Росією трьох українських кораблів та їх екіпажів. Під час виступу Київ засудив вчорашні заяви російської сторони та наголосив на зневазі Росією міжнародного права.

Про це йдеться у вступній промові агента України Оксани Золотарьової, яку опублікував пресцентр МЗС.

Агент зазначила, що РФ порушила основоположний принцип морського права: імунітет військових кораблів.

«Конвенція ООН з морського права гарантує цей імунітет. Це означає, що кораблі ВМС України – «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» – є втіленням нашого суверенітету і як такі заслуговують на повагу. Проте Росія не поважає міжнародне право. Як і не поважає суверенітет України», — наголосила Золотарьова.

Вона назвала імена усіх українців, яких Росія заарештувала, тримала під вартою та переслідувала в рамках кримінальної справи, це:

Агент зазначила, що Росія не хоче, щоб цей арбітраж розглядав справу України.

«Росія прагне уникнути вирішення спору за Конвенцією ООН з морського права, навіть не дивлячись на те, що дала свою згоду на це. Росія вважає, що може порушувати міжнародне право без будь-яких наслідків. Росія помиляється. Значну кількість її аргументів Міжнародний трибунал з морського права вже відхилив», — сказала Золотарьова.

Цей трибунал у Гамбурзі видав наказ, яким постановив, що Росія повинна негайно звільнити кораблі та військовослужбовців Міжнародний трибунал у Гамбурзі визнав, що має попередню юрисдикцію у справі для видачі цього наказу.

Цього тижня все, про що просить Україна, — це щоб Арбітраж пішов подібним шляхом і визнав свою юрисдикцію у цій справі.

Також Золотарьова ацентувала на хибності доводів, з якимми Росія виступала у судді напередодні.

« Коли Росії зручно називати певні дії правоохоронною діяльністю, вона це робить. Однак, коли їй вигідно — вона вже говорить про військову діяльність», — наголосила агент.

Нагадаємо, слухання в Гаазькому суді почалися 11 жовтня з виступу представника делегації РФ. Після чого відбудеться другий раунд дебатів, який заплановано 14 та 15 жовтня.