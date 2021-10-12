Захоплення кораблів у Керченській протоці: Україна виступила на слуханнях в Арбітражному суді
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Україна виступила на слуханнях Арбітражного суду в Гаазі у справі про захоплення Росією трьох українських кораблів та їх екіпажів. Під час виступу Київ засудив вчорашні заяви російської сторони та наголосив на зневазі Росією міжнародного права.
Про це йдеться у вступній промові агента України Оксани Золотарьової, яку опублікував пресцентр МЗС.
Агент зазначила, що РФ порушила основоположний принцип морського права: імунітет військових кораблів.
«Конвенція ООН з морського права гарантує цей імунітет. Це означає, що кораблі ВМС України – «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» – є втіленням нашого суверенітету і як такі заслуговують на повагу. Проте Росія не поважає міжнародне право. Як і не поважає суверенітет України», — наголосила Золотарьова.
Вона назвала імена усіх українців, яких Росія заарештувала, тримала під вартою та переслідувала в рамках кримінальної справи, це:
- капітан другого рангу Денис Гриценко;
- старший лейтенант Роман Мокряк;
- капітан-лейтенант Богдан Небилиця;
- старшина першої статті Олег Мельничук;
- капітан третього рангу Володимир Лісовий;
- капітан-лейтенант Сергій Попов;
- ктарші лейтенанти Андрій Драч та Василь Сорока;
- старші матроси Андрій Артеменко, Віктор Безпальченко, Юрій Без’язичний, Андрій Оприско, Володимир Терещенко, Михайло Власюк, Володимир Варимез, та В’ячеслав Зінченко;
- матроси Андрій Ейдер, Богдан Головаш, Євгеній Семидоцький, та Сергій Цибізов;
- старший мічман Юрій Будзило та мічман Андрій Шевченко, та старшини другої статті Владислав Костишин та Сергій Чуліба.
Агент зазначила, що Росія не хоче, щоб цей арбітраж розглядав справу України.
«Росія прагне уникнути вирішення спору за Конвенцією ООН з морського права, навіть не дивлячись на те, що дала свою згоду на це. Росія вважає, що може порушувати міжнародне право без будь-яких наслідків. Росія помиляється. Значну кількість її аргументів Міжнародний трибунал з морського права вже відхилив», — сказала Золотарьова.
Цей трибунал у Гамбурзі видав наказ, яким постановив, що Росія повинна негайно звільнити кораблі та військовослужбовців Міжнародний трибунал у Гамбурзі визнав, що має попередню юрисдикцію у справі для видачі цього наказу.
Цього тижня все, про що просить Україна, — це щоб Арбітраж пішов подібним шляхом і визнав свою юрисдикцію у цій справі.
Також Золотарьова ацентувала на хибності доводів, з якимми Росія виступала у судді напередодні.
« Коли Росії зручно називати певні дії правоохоронною діяльністю, вона це робить. Однак, коли їй вигідно — вона вже говорить про військову діяльність», — наголосила агент.
Нагадаємо, слухання в Гаазькому суді почалися 11 жовтня з виступу представника делегації РФ. Після чого відбудеться другий раунд дебатів, який заплановано 14 та 15 жовтня.
- 25 листопада 2018 року в акваторії Керченської протоки російські кораблі атакували український буксир «Яни Капу» і два артилерійських катери «Нікополь» і «Бердянськ». Під час атаки росіяни відкрили вогонь, у результаті чого кілька моряків отримали поранення. У Росії їх більш як 9 місяців судили за порушення кордону РФ.
- 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами між Росією і Україною всі 24 моряки повернулися в Україну.
- 20 листопада 2019 року захоплені росіянами катери«Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу» прибули в порт Очакова. Їх зустрів президент Володимир Зеленський. Він оглянув кораблі і заявив, що Україна звернеться до Росії з вимогою повернути компоненти, які були з них зняті. Пізніше стало відомо, що росіяни зняли з кораблів унітази, розетки, проводку, радіообладнання і багато іншого. ФСБ Росії заявило, що кораблі повертали в нормальному стані.
- 29 грудні 2020 року Україна відремонтувала буксир «Яни Капу», в жовтні — «Бердянськ», а в травні — «Нікополь».