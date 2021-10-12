Суддю Колегаєву, яка їздила напідпитку Києвом, позбавили водійських прав та оштрафували на 17 тисяч гривень
- Автор:
- Катерина Кадакова
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ЧЕСНО
У судді Деснянського райсуду Києва Світлани Колегаєвої, яка влітку напідпитку на столичній Оболоні за кермом Audi A6 знесла стовп, ледь не збивши пішоходів, забрали водійські права, також її оштрафували на 17 тисяч гривень.
Про це повідомляється на сторінці проєкту PROSUD.
Відповідне рішення 12 жовтня ухвалив Оболонський райсуд, який розглядав справу про керування автомобілем у стані сп’яніння (за 130 статтею КУпАП).
Сама суддя на засідання не прийшла.
- 21 липня ввечері на вулиці Прирічній у Києві суддя Колегаєва, яка відома ухваленням вироків проти активістів Євромайдану, за кермом авто вилетіла на тротуар, знесла стовп і врізалася в дерево, ледь не збивши пішоходів. Під час ДТП в Audi відірвалося колесо. За даними патрульної поліції, у жінки були ознаки алкогольного сп’яніння. Вже від 22 липня суддя Колегаєва перебувала на лікарняному.
- Очільник МВС Денис Монастирський запевняв, що справу судді «не замнуть».
- Через два місяці після ДТП патрульні поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за керування авто напідпитку на суддю Колегаєву.
- 4 жовтня Колегаєву оштрафували на 850 гривень — за порушення ПДР, що призвело до пошкодження вулиці в результаті ДТП.