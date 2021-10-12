Армія хакерів, торгівля зброєю та наркотиками: високопоставлений перебіжчик розповів, як заробляє КНДР

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Loco Steve / Flickr

Один із найбільш високопоставлених перебіжчиків із Північної Кореї розповів, як заробляє режим Кім Чен Ина. Він зазначив, що КНДР активно торгує зброєю та наркотиками, має власну армію хакерів, а також широку мережу шпигунів в інших державах, а особливо у Південній Кореї.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC.

Чоловік спілкувався з журналістами у темних окулярах, а його справжнє ім’я не називалося. Наразі він проживає у Південній Кореї, але до цього понад 30 років був співробітником північнокорейської розвідки. Із КНДР колишній старший полковник утік у 2014 році, він живе у Сеулі та співпрацює з розвідкою Південної Кореї.

«Тероризм був і залишається у Північній Кореї інструментом політики й охорони найвищої гідності Кім Чен Іра і Кім Чен Ина. У Північній Кореї не можна навіть побудувати дорогу без особистого схвалення Верховного лідера. А вже потоплення «Чхонана» й обстріл Йонпхьондо — точно не ті рішення, які міг ухвалити хтось із підлеглих. Такі операції планують і здійснюють тільки за особливим наказом Кім Чен Ина і розглядають як досягнення виконавців», — говорить він.

За словами полковника, у КНДР він займався виробленням стратегії щодо Південної Кореї. Її називали «політичне підпорядкування». Для цього на Південь засилали низку шпигунів.

«Можу запевнити вас, що північнокорейські агенти широко проникли в державні установи й громадські організації Південної Кореї», — заявив він.

Також полковник розповів про існування у КНДР цілої армії хакерів. Ще у 1980-х батько Кім Чен Ина Кім Чен Ір надав наказ готуватися «до кібервійни». Через це у країні почали активно навчати комп’ютерних спеціалістів. За різними даними, хакери КНДР можуть бути причетні до кібератак на Sony Pictures у 2014 році і на Національну службу охорони здоровʼя та інші організації Великої Британії в 2017 році.

У Північній Кореї також активно виробляють наркотичні речовини, які потім продають. У 1990-х полковнику доручили створити таємний валютний «революційний фонд», який наповнювався завдяки продажу наркотиків.

«Виробництво наркотиків у Північній Кореї досягло піку в період «Важкого походу». Отримавши завдання, я привіз до країни трьох іноземних фахівців і з їхньою допомогою створив на території навчального табору під кодовою назвою «715-й офіс звʼязку» лабораторію з виготовлення метамфетаміну. ​​Отримані долари вважалися особистим подарунком Кім Чен Ину», — розповів чоловік.

Ще один елемент північнокорейської економіки — торгівля зброєю. Найбільш активно озброєння КНДР продає Ірану, зокрема різні мінісубмарини, підводні апарати та ракети. Полковник зазначив, що Північна Корея продає зброю не лише Ірану, але і іншим країнам. У звітах ООН фігурують такі країни як Сирія, М’янма, Судан та Лівія.