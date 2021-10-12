Екологи подали позов до суду в Гаазі на президента Бразилії за вирубку лісів Амазонії. Це назвали злочином проти людяності
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Ricardo Moraes-Pool / Getty Images
Екологи подали позов до Міжнародного кримінального суду в Гаазі на президента Бразилії Жаїра Болсонару. Вони заявили, що вирубка лісів Амазонії є злочином проти людяності.
Про це пише Deutsche Welle.
Позов подала австрійська екологічна організація AllRise. Активісти вважають, що адміністрація Болсонару несе відповідальність за вирубку тропічних лісів в Амазонії. За його президентства її темпи зросли на 88%.
«Болсонару систематично послаблює і скасовує закони та механізми контролю й прицільно вживає заходів проти екологів. Дії Болсонару безпосередньо повʼязані з негативними наслідками для клімату в усьому світі», — підкреслюється в позові.
За даними екологів, стрімка вирубка лісів Амазонії призведе до ще більшого пришвидшення глобального потепління, а жертвами зміни клімату вже в цьому столітті можуть стати близько 180 тисяч людей.
- Фонд тропічних лісів Норвегії випустив унікальну доповідь про стан тропічних лісів на початку 2021 року. У звіті зібрані дані про всі тропічні ліси на Землі та інформація з 2002 до 2019 року про те, що з ними відбувалось у 73 країнах. У період з 2002 до 2019 року світ втратив 571 863 квадратні кілометри тропічного лісу — це перевищує розміри континентальної Франції.
- Група з 13 міжнародних юристів працює над криміналізацією руйнування світових екосистем і юридичним визначенням поняття «екоцид», яке доповнювало б список міжнародних злочинів, таких як злочин проти людяності, воєнні злочини та геноцид. У Stop Ecocide заявили, що в більшості випадків за екоцид буде колективна (державна) відповідальність. Якщо криміналізація буде введена, то всі країни, які ратифікували статут МКС, будуть зобовʼязані включити пункт про екоцид у своє національне законодавство.