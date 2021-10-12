На курорті «Буковель» пішов сніг

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Гірськолижний туристичний курорт «Буковель» (Івано-Франківська область) почало засипати снігом.

За прогнозами погоди сніг буде йти увесь день, а температура повітря опускатиметься до -1 °С. Сніг також очікується в четвер, суботу та неділю.

На Facebook-сторінці курорту сніг можна спостерігати в прямому ефірі.

На горі Піп Іван Чорногірський також випав сніг. У районі гори сильний туман і хмарно.