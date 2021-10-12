Губернатор Техасу заборонив примусову вакцинацію від коронавірусу

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VCU Capital News Service / Flickr

Губернатор штату Техас Грег Ебботт видав указ, який забороняє всім організаціям, включаючи приватні компанії, примушувати співробітників вакцинуватися.

Про це повідомляє BBC

Ебботт також закликав законодавців штату ухвалити відповідний закон. «Вакцинація від COVID-19 безпечна, ефективна і є нашим найкращим захистом від вірусу, але вона повинна залишатися добровільною, а не примусовою», — сказав губернатор в заяві.

Раніше цього року Ебботт скасував вимогу носити маски в штаті. У серпні він також підписав указ про заборону обовʼязкової вакцинації людей, які працюють у державних установах, включаючи державні школи та університети.

При цьому суди Техасу розглядають численні скарги на рішення Ебботта скасувати обовʼязкове носіння масок.