В Україні посилили карантин: для проїзду в автобусі чи поїзді потрібно мати ПЛР-тест чи COVID-сертифікат

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В Україні через зростання кількості хворих на коронавірус запровадили нові правила пасажирських перевезень на час карантину.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 11 жовтня.

Згідно з новими правилами, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зоні карантину будуть дозволені за умови, якщо у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів буде один із цих документів:

що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або однієї дози дводозної вакцини (для регіонів «жовтого» рівня епіднебезпеки);

що підтверджує одужання особи від коронавірусу (і це можна підтвердити на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка «Дія»);

міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію від COVID-19 однодозною вакциною чи обома дозами дводозної, дозволених ВООЗ;

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

У Кабміні наголосили, що нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів автобусами, літаками та потягами міжобласного сполучення.

Водночас ці правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник.