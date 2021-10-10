США провели перші перемовини з талібами після захоплення влади в Афганістані

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Офіційні представники США зустрілися для перемовин із представниками руху «Талібан», які захопили владу в Афганістані. Це їх перші особисті перемовини відтоді, як 30 серпня Вашингтон вивів свої війська з країни.

Про це повідомляє BBC.

Зустріч почалась у суботу, 9 жовтня, і продовжиться у неділю, 10 жовтня. Переговори відбуваються у Катарі. Головні теми — стримування екстремістських угруповань, евакуація громадян США і гуманітарна допомога. Американські офіційні особи заявили, що переговори є продовженням взаємодії з «Талібаном» з питань, що становлять національний інтерес, однак це не означає визнання легітимності уряду бойовиків.

Виступаючи після початку переговорів з США, «міністр закордонних справ» Афганістану Амір Хан Муттакі сказав, що обидві сторони погодилися дотримуватися умов Дохінської угоди, яку підписали в 2020 році. Угода включає в себе зобовʼязання «Талібану» із протидії терористичним угруповуванням (зокрема, «Аль-Каїді»).

Муттакі сказав, що офіційні особи США також сказали талібам, що допоможуть в доставці вакцин від коронавірусу і гуманітарної допомоги. «Міністр» сказав журналістам, що «Талібан» хоче поліпшити відносини з міжнародним співтовариством, але також попередив, що ніхто не повинен втручатися у внутрішню політику будь-якої країни.

США ще не прокоментували деталі суботніх переговорів, але офіційний представник Держдепартаменту раніше заявив, що представники Штатів будуть використовувати зустріч, щоб тиснути талібів, щоб вони поважали права жінок, формували інклюзивний уряд і дозволяли гуманітарним агентствам працювати.

Воєнні дії в Афганістані тривають понад 40 років. У кінці 1970-х почалася затяжна політична криза через протистояння комуністів та ісламістів. У 1990-х зародився ісламістський рух «Талібан». Угруповання 15 серпня проголосило відновлення влади над Афганістаном — на тлі виведення з країни військ США та НАТО, які перебували там з 2001 року.