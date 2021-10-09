У Росії зафіксовано найбільший показник добової смертності від COVID з початку пандемії

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У Росії за минулу добу зафіксували найбільшу кількість смертей від коронавірусу з початку пандемії — померли 968 осіб.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Найбільше смертей у Москві — 70, у Санкт-Петербурзі — 61, і у Свердловській області — 48. Загальна кількість жертв COVID-19 в РФ досягла 215 453.

Крім цього, до максимуму за всю пандемію наблизився показник добової захворюваності — за 8 жовтня зареєстрували 29 362 випадки. Причому зараження фіксували в усіх регіонах країни. У Москві кількість хворих різко зросла — з 4 594 людей за 7 жовтня до 6 001 за 8 жовтня.