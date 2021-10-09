«Виконуйте свій обовʼязок». Зеленський відреагував на зрив комісією засідання з обрання голови САП

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Президент Володимир Зеленський вимагає від членів конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури «виконати свій обовʼязок». Так він відреагував на новину про те, що комісія знову не змогла зібратися, щоб провести передостанній етап відбору.

«Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії мають виконати свій обовʼязок, як належить. Для України ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом», — написав Зеленський у Twitter.

Сьогодні, 9 жовтня, засідання комісії не відбулося через відсутність кворуму. За даними голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, на засідання не зʼявилися члени комісії, яких обрав парламент: Олена Бусол, Андрій Гуджал і Євген Соболь.

США і Євросоюз у своїй заяві засудили зрив конкурсу і закликали комісію відновити роботу без затримок.