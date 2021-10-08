У Львові посилюють карантин: призупиняють планові операції в лікарнях і переводять школи на дистанційну роботу

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У Львові через зростання кількості хворих на коронавірус з 18 жовтня школи та гуртки переходять на дистанційне навчання, також призупиняються планові госпіталізації та операції в лікарнях.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі, посилаючись на рішення комісії з надзвичайних ситуацій від 8 жовтня.

«З 18 жовтня школярі 5—11 класів, а також позашкілля та дозвілля переходять на тижневе дистанційне навчання. Діти 1—4 класів і дошкільних навчальних закладів продовжують займатися у звичному режимі. Після цього тиждень канікул. Таким чином маємо обірвати ланцюжок захворювання», — написав він.

Також мер Львова звернувся до керівництва вищих освітніх закладів (училищ, коледжів, університетів) і закликав їх з 18 до 31 жовтня проводити навчання онлайн.

За словами Садового, місто має призупинити планові госпіталізації та операції в лікарнях, щоби зарезервувати місця для хворих на коронавірус.

Окрім цього, мер Львова закликав обмежити розважальні масові заходи, а людей попросив утриматися від відвідування місць масового скупчення людей.

Також Садовий уточнив, що рішення щодо обмежень діяльності ринків, закладів харчування, магазинів та іншого бізнесу поки напрацьовується.

Наступне засідання комісії заплановане на наступний тиждень.