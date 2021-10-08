«Слуги» обговорять кадрові зміни в Кабміні на засіданні фракції 18 жовтня. Участь у ньому може взяти й Зеленський

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Voevoda / Wikipedia

Фракція «Слуга народу» збирається на засіданні 18 жовтня обговорити кадрові ротації в Кабінеті міністрів.

Про це заявив голова фракції Давид Арахамія журналістам у парламенті.

«Щодо міністрів ми визначатимемося 18 жовтня, у нас буде фракція [засідання]», — сказав він.

За словами Арахамії, участь у засіданні можуть взяти потенційні кандидати на посади міністрів. Водночас він не уточнив, про заміну яких саме міністрів йдеться.

Нардеп зазначив, що до засідання фракції може долучитися президент України Володимир Зеленський.