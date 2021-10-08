В Україні виявили понад 16 тисяч нових випадків COVID, 241 людина померла

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Немеш Янош / УНІАН

В Україні за добу зафіксували 16 362 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Одужали 4 720 пацієнтів, а 241 людина померла від ускладнень захворювання. Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 3 526 людей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових випадків виявили в Одеській (1 418), Дніпропетровській (1 345), Львівській (1 237), Харківській (1 025) та Донецькій (949) областях.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 2,5 мільйона випадків COVID-19. При цьому 58 081 людина померла від ускладнень захворювання, а 2,28 мільйона одужали.

Також за добу 127 685 людей вакциновано проти COVID-19, першу дозу отримали 61 250 українців, а повністю імунізовані — 66 435.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 7 мільйонів людей, з них повністю імунізовані, тобто отримали дві дози, — 6 008 605.

«Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби», — наголошують у МОЗ і нагадують, що за останні три місяці 98,1% госпіталізованих із коронавірусом не були вакциновані.