В Україні виявили понад 16 тисяч нових випадків COVID, 241 людина померла
- Автор:
- Софія Телішевська
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Немеш Янош / УНІАН
В Україні за добу зафіксували 16 362 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Одужали 4 720 пацієнтів, а 241 людина померла від ускладнень захворювання. Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 3 526 людей.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Найбільше нових випадків виявили в Одеській (1 418), Дніпропетровській (1 345), Львівській (1 237), Харківській (1 025) та Донецькій (949) областях.
Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 2,5 мільйона випадків COVID-19. При цьому 58 081 людина померла від ускладнень захворювання, а 2,28 мільйона одужали.
Також за добу 127 685 людей вакциновано проти COVID-19, першу дозу отримали 61 250 українців, а повністю імунізовані — 66 435.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 7 мільйонів людей, з них повністю імунізовані, тобто отримали дві дози, — 6 008 605.
«Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби», — наголошують у МОЗ і нагадують, що за останні три місяці 98,1% госпіталізованих із коронавірусом не були вакциновані.
- З 23 вересня на всій території України встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.
- 13 вересня уряд вніс зміни до постанови про карантин в Україні. Зміни передбачають, що COVID-сертифікати будуть двох видів («жовтий» та «зелений») і міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. «Жовтий» сертифікат міститиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» — про повний курс вакцинації.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.