У Харківській області через погіршення ситуації з коронавірусом перенесли канікули
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Прилепа Олександр / УНІАН
У Харківській області через зростання кількості хворих на коронавірус з 18 жовтня школярів відправлять на канікули.
Відповідне рішення ухвалили під час засідань державної та обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 7 жовтня, повідомили у Харківській ОДА.
«Запровадимо шкільні канікули на території області, що з урахуванням свят, які будуть наступного тижня — чотири святкові вихідні — дозволить на досить суттєвий час обмежити контакти й дітей, і дорослих», — заявив заступник голови ОДА Михайло Черняк.
За його словами, запроваджувати «червону» зону в області поки немає підстав.
«Ситуація напружена, але останніми днями є певні показники, які дозволяють поки що уникнути введення «червоної» зони. Область залишається «помаранчевою», — розповів він.
Водночас у регіоні вирішили посили контроль за дотриманням карантину «помаранчевої» зони: обмеження кількості людей у транспорті (лише місця, де людина може перебувати сидячи), обмеження в проведенні масових заходів, дотримання маскового режиму; дотримання дистанції під час будь-яких заходів на свіжому повітрі.
- З 23 вересня на всій території України встановили «жовтий» рівень епідемічної небезпеки, запрацювали нові карантинні обмеження. Вони стосуються всіх українців, окрім вакцинованих, людей з негативним результатом тесту і тих, хто нещодавно перехворів на ковід.
- Напередодні, 6 жовтня, премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що найближчими днями декілька областей України можуть потрапити до «червоної» зони карантину.
- У Харкові через зростання кількості хворих на коронавірус вже запровадили додаткові обмеження — до театрів, кінотеатрів та інших закладів масового перебування людей відтепер пускатимуть лише з COVID-сертифікатом.