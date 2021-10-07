У Харківській області через погіршення ситуації з коронавірусом перенесли канікули

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Прилепа Олександр / УНІАН

У Харківській області через зростання кількості хворих на коронавірус з 18 жовтня школярів відправлять на канікули.

Відповідне рішення ухвалили під час засідань державної та обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 7 жовтня, повідомили у Харківській ОДА.

«Запровадимо шкільні канікули на території області, що з урахуванням свят, які будуть наступного тижня — чотири святкові вихідні — дозволить на досить суттєвий час обмежити контакти й дітей, і дорослих», — заявив заступник голови ОДА Михайло Черняк.

За його словами, запроваджувати «червону» зону в області поки немає підстав.

«Ситуація напружена, але останніми днями є певні показники, які дозволяють поки що уникнути введення «червоної» зони. Область залишається «помаранчевою», — розповів він.

Водночас у регіоні вирішили посили контроль за дотриманням карантину «помаранчевої» зони: обмеження кількості людей у транспорті (лише місця, де людина може перебувати сидячи), обмеження в проведенні масових заходів, дотримання маскового режиму; дотримання дистанції під час будь-яких заходів на свіжому повітрі.