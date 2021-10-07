У Києві на хабарі в $2 тисячі затримали посадовця КМДА. Він погрожував бізнесменам перевірками, якщо не будуть нести «данину»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
У Києві під час одержання $2 тисяч хабаря затримали начальника управління Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА.
Про це повідомили у пресслужбі столичної прокуратури та СБУ.
За даними слідства, посадовець вимагав «данину» від власників малого і середнього бізнесу за те, що не буде створювати штучні перешкоди в їхній діяльності, а в разі відмови погрожував перевірками.
Правоохоронці затримали посадовця КМДА біля одного зі столичних ринків під час отримання хабаря від бізнесмена, якому він пообіцяв не реагувати на можливі порушення будівельних норм, допущені під час реконструкції нежитлового приміщення на вулиці Крутий узвіз.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання судом запобіжного заходу.
Також правоохоронці провели обшук у відповідному департаменті КМДА, встановлюються інші можливі учасники схеми.
- Від серпня цього року правоохоронці майже щодня проводять обшуки в КМДА, районних адміністраціях і на комунальних підприємствах Києва. 20 серпня прокуратура повідомила, що у справі про розкрадання київського бюджету підозри вручили 23 посадовцям. Збитки становили майже 70 мільйонів гривень. Ідеться про розкрадання понад 4,5 мільйона гривень на будівництві Подільсько-Воскресенського моста та 3,6 мільйона гривень на ремонті діагностичного центру, розтрати на реконструкції навчальних закладів у Святошинському районі, розкрадання 5 мільйонів гривень на реконструкції школи в Соломʼянському районі, привласнення понад 450 тисяч гривень на закупівлі шкільних меблів для шкіл Печерського району, розкрадання 1,3 мільйона гривень на ремонті асфальтового покриття, розкрадання 33 мільйонів гривень на закупівлі програмного забезпечення для Київського інституту земельних відносин тощо.
- Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах столиці «системним тиском», який проводять для того, аби «спаплюжити його репутацію». Також Кличко запевнив, що в Києві хочуть «призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни».
- За даними ДБР, корупція посадовців КМДА щорічно може завдавати місту збитків на загальну суму приблизно 10 мільярдів гривень.