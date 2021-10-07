У Києві на хабарі в $2 тисячі затримали посадовця КМДА. Він погрожував бізнесменам перевірками, якщо не будуть нести «данину»

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National Bank Of Ukraine / Flickr

У Києві під час одержання $2 тисяч хабаря затримали начальника управління Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА.

Про це повідомили у пресслужбі столичної прокуратури та СБУ.

За даними слідства, посадовець вимагав «данину» від власників малого і середнього бізнесу за те, що не буде створювати штучні перешкоди в їхній діяльності, а в разі відмови погрожував перевірками.

Правоохоронці затримали посадовця КМДА біля одного зі столичних ринків під час отримання хабаря від бізнесмена, якому він пообіцяв не реагувати на можливі порушення будівельних норм, допущені під час реконструкції нежитлового приміщення на вулиці Крутий узвіз.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання судом запобіжного заходу.

Також правоохоронці провели обшук у відповідному департаменті КМДА, встановлюються інші можливі учасники схеми.