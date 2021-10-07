Європарламент ухвалив резолюцію щодо Білорусі і закликав «негайно» запровадити новий пакет санкцій

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Європарламент ухвалив резолюцію щодо запровадження чергового пакета санкцій проти Білорусі.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Європарламент ухвалив необовʼязкову резолюцію щодо Білорусі — 506 за, 29 проти, 139 утрималися», — написав він.

Журналіст зазначив, що ця резолюція закликає «негайно» запровадити 5-й пакет санкцій і застосувати принцип універсальної юрисдикції.