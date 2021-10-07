Європарламент ухвалив резолюцію щодо Білорусі і закликав «негайно» запровадити новий пакет санкцій
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Wikipedia
Європарламент ухвалив резолюцію щодо запровадження чергового пакета санкцій проти Білорусі.
Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
«Європарламент ухвалив необовʼязкову резолюцію щодо Білорусі — 506 за, 29 проти, 139 утрималися», — написав він.
Журналіст зазначив, що ця резолюція закликає «негайно» запровадити 5-й пакет санкцій і застосувати принцип універсальної юрисдикції.
- Проти режиму Лукашенка санкції вводять з 2020 року, після фальсифікації виборів, силового придушення протестів і переслідування всіх незгодних.
- У ЄС заявили, що знімуть санкції проти Білорусі лише після припинення всіх репресій та звільнення політв’язнів.
- 9 серпня США та Канада запровадили нові санкції проти Білорусі. Також цього дня про санкції проти Білорусі повідомила і Велика Британія, адже саме 9 серпня 2020 року у країні почались масові протести проти фальсифікації на президентських виборах, на яких вкотре «переміг» Лукашенко.
- Згодом посилила санкції проти Білорусі і Швейцарія. До чинних обмежень додали заборону на торгівлю товарами подвійного призначення, нафтою, на надання кредитів.