Убивство працівника КДБ: у Білорусі затримали 200 людей за коментарі в соцмережах
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Білорусі силовики затримали майже 200 людей за коментарі в соцмережах щодо загибелі працівника КДБ, якого застрелили під час рейду в Мінську по квартирах громадян.
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на міністра внутрішніх справ країни Івана Кубракова.
За його словами, люди затримані за заклики «йти і вбивати не тільки працівників КДБ, але й інших громадян, які мають іншу думку».
«Як тільки їх затримують, усі згадують про свої сімʼї, про рідних і близьких. У всіх є сімʼї, й у працівника КДБ, який загинув при виконанні обовʼязків, теж є сімʼя, він віддав своє життя за батьківщину. Тому всіх закликаю замислитися, обʼєднатися та жити спокійно в нашій країні. Хочу попросити керівників підприємств, щоб доводили до працівників, як потрібно поводитися на вулиці та як потрібно поводитися в інтернеті», — заявив Кубраков.
- 28 вересня в Мінську працівники КДБ провели невдалий рейд по квартирах громадян. Вони вибили двері до квартири IT-менеджера з EPAM Андрія Зельцера, але той відкрив вогонь з рушниці. Унаслідок цього смертельне поранення отримав працівник КДБ з позивним «Нірвана», а Зельцер був застрелений вогнем у відповідь.
- Олександр Лукашенко пообіцяв покарати «всіх причетних» до смерті працівника КДБ.
- 29 вересня у країні почалися затримання за нібито негативні коментарі в соцмережах. Того ж дня Слідчий комітет Білорусі порушив проти опозиціонера Валерія Цепкало ще одну кримінальну справу, повʼязану зі «схваленням смерті» силовика.