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Yuri Samoilov / Flickr

У Росії за добу виявили рекордну кількість хворих на коронавірус — майже 30 тисяч.

У Росії добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію склав 27 550 випадків — це максимальне значення з початку року. Про це 7 жовтня повідомив Оперативний штаб із запобігання коронавірусу у РФ.

Напередодні у Росії зафіксували 25 133 випадки COVID-19. Зростання захворюваності на коронавірус в РФ почалося з «другої декади вересня», зазначає російський Інтерфакс.

За минулу добу від коронавірусу у РФ померли 924 пацієнти, напередодні повідомлялося про 929 померлих і це було максимальне число смертей за час пандемії.

Всього в Росії за час пандемії зареєстровано 7 млн 690 тисяч 110 випадків коронавірусної інфекції, померли 213 549 людей.