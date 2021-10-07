Кремль заявив про розробку порядку денного зустрічі Зеленського та Путіна. ЗМІ пишуть про «12 вимог» до Києва

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Mikhail Metzel / Contributor

У Кремлі заявили, що процес формування порядку денного можливої майбутньої зустрічі президентів Росії та України триває, але сам порядок ще не сформовано.

Про це повідомляє Интерфакс.

«Справді, між Офісом президента України та Адміністрацією президента нашої країни — це [Дмитро] Козак — здійснюються контакти з метою знайти той перелік питань, які могли б обговорюватися. І озвучувалися, і формулювалися різні пропозиції, але поки що в сухому залишку якогось загального розуміння та готовності до формулювання порядку денного можливої зустрічі немає», — сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Так Пєсков прокоментував повідомлення видання «КоммерсантЪ» про те, що російська сторона нібито передала до Києва 12 пунктів як підсумковий документ для можливої зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

За даними видання, Кремль вважає, що на зустрічі можна було б домовитися про відновлення повноцінних дипломатичних відносин і узгодити повернення послів до Москви й Києва, зняти взаємні торгово-економічні обмеження і скасувати санкції щодо фізичних і юридичних осіб.

Крім того, Росія виходить з того, що два лідери могли б ухвалити рішення про відновлення транспортного сполучення між двома країнами, а також домовитися про підготовку до 1 грудня 2022 року угоди про транзит і постачання газу на період після 2024 року. «Крим в російських темах для розмови не згадано зовсім, а питання врегулювання конфлікту на Донбасі — лише один раз», — пише видання. За його інформацією, відповіді від Києва Росія поки не отримувала.