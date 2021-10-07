«Наступним може стати Кличко»: Разумков прокоментував свою відставку та розповів про подальші плани
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Олександр Кузьмін / «Бабель»
Колишній спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що продовжуватиме працювати у Верховній Раді, а законних підстав для позбавлення його ще й депутатського мандату немає.
Про це він повідомив на брифінгу після відставки.
«На пенсію я точно не збираюся. Здоровʼя мені дозволяє. Я буду рухатися вперед», — підкреслив Разумков.
Він запевнив, що «слуги» не мають можливості позбавити його депутатського мандата, а також відповів на запитання про президентські амбіції.
«Президентські вибори ще ж не почалися. Але раніше всі що говорили? Що з голови Верховної Ради ніхто не ставав президентом. Цей запобіжник ми сьогодні прибрали. Далі подивимося», — пояснив Разумков.
Колишній спікер парламенту також заявив, що одразу ж піде збирати речі з кабінету, щоб звільнити його для нового голови.
Його також запитали про те, чия гучна відставка може бути наступною. Разумков припустив, що це може бути звільнення мера Києва Віталія Кличка.
- У четвер, 7 жовтня, Рада відправила Разумкова у відставку. Нового голову парламенту мають призначити у цей же день.
- 30 вересня стало відомо, що нардепи збирають підписи за відставку Разумкова. Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав причиною цього «холодну регламентну війну». Президент Володимир Зеленський заявляв, що партія має до голови парламенту «мільйон запитань».