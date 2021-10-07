«Наступним може стати Кличко»: Разумков прокоментував свою відставку та розповів про подальші плани

Новини

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Колишній спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що продовжуватиме працювати у Верховній Раді, а законних підстав для позбавлення його ще й депутатського мандату немає.

Про це він повідомив на брифінгу після відставки.

«На пенсію я точно не збираюся. Здоровʼя мені дозволяє. Я буду рухатися вперед», — підкреслив Разумков.

Він запевнив, що «слуги» не мають можливості позбавити його депутатського мандата, а також відповів на запитання про президентські амбіції.

«Президентські вибори ще ж не почалися. Але раніше всі що говорили? Що з голови Верховної Ради ніхто не ставав президентом. Цей запобіжник ми сьогодні прибрали. Далі подивимося», — пояснив Разумков.

Колишній спікер парламенту також заявив, що одразу ж піде збирати речі з кабінету, щоб звільнити його для нового голови.

Його також запитали про те, чия гучна відставка може бути наступною. Разумков припустив, що це може бути звільнення мера Києва Віталія Кличка.