Швеція призупиняє щеплення вакциною від коронавірусу Moderna громадян до 30 років, Данія — до 18 років
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Flickr / naijabang tv
Швеція і Данія вирішили призупинити вакцинацію Moderna серед молодших вікових груп через можливі рідкісні побічні ефекти, зокрема міокардит (запалення серцевого мʼяза) та перикардит (запалення зовнішньої оболонки серцевого мʼяза).
Про це повідомляє агентство Associated Press.
Зокрема, агентство охорони здоровʼя Швеції заявило, що призупинить щонайменше до 1 грудня використання вакцини Moderna для громадян, молодших за 30 років. До такого рішення призвело зростання кількості випадків побічних ефектів серед молоді після вакцинації.
«Зв’язок особливо очевидний, коли справа доходить до вакцини Moderna Spikevax, особливо після другої дози», — йдеться в заяві агентства охорони здоровʼя країни.
Датське управління охорони здоров’я запевнило, що громадянам країни віком до 18 років не будуть пропонувати вакцину Moderna з міркувань обережності.
Норвегія закликала своїх громадян до 30 років вакцинуватися препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech «через підвищений ризик рідкісних побічних ефектів» від Moderna.
Данія та Швеція також закликали робити щеплення молоді вакциною Pfizer.
Окрім цього, у четвер, 7 жовтня, своє рішення щодо вакцини Moderna має оголосити Фінляндія.
- 4 жовтня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) дозволило вводити бустерні дози вакцин проти коронавірусу Pfizer і Moderna.
- Раніше Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило застосування третьої дози вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer і Moderna для американців з ослабленим імунітетом.
- 10 липня Євросоюз розкрив статистику побічних ефектів після вакцинації. Вакцина Moderna на 20 мільйонів щеплень показала 19 випадків захворювання серця.
- 30 листопада 2020 року Moderna оголосила остаточні результати третьої фази випробувань своєї вакцини. Вони довели її ефективність у 94,1%. Вакцина може зберігатися у звичайному домашньому або медичному холодильнику до 30 днів і не втрачати своїх властивостей.