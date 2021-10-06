Франція повертає посла в Австралію після скандалу з підводними човнами, щоб переглянути відносини

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Anthony Choren / Unsplash

Франція повертає свого посла в столицю Австралії Канберру після створення нового оборонного блоку AUKUS і розірвання Австралією договору на французькі підводні човни, який призвів до скандалу.

Як повідомляє Reuters з посиланням на МЗС Франції, посол повертається до Канберри з двома місіями, щоб переглянути умови відносин між країнами і захистити французькі інтереси.

Міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Париж повністю переглянув двосторонні відносини з урахуванням зриву угоди, яка була частиною широкої стратегії. За його словами, Франція рішуче налаштована зберегти присутність у Тихоокеанському регіоні.

Дата повернення посла до Австралії поки не названа.