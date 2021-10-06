Глава Мінюсту пообіцяв, що штрафів за неподання інформації про кінцевих бенефіціарів восени не буде
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Ковальчук Віктор / УНІАН
У жовтні та листопаді українські компанії не штрафуватимуть за неподання інформації про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) через велику кількість юридичних осіб, які мають подати відповідну інформацію державному реєстратору.
Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook.
«З огляду на кількість юридичних осіб (понад 1 млн), які повинні подати державному реєстратору відомості про КБВ, та пропускну спроможність реєстраційної системи (наразі відомості подали лише 171 333 юрособи), пропуск дедлайну буде зумовлений об’єктивними причинами», — наголосив він.
Малюська також зауважив, що обов’язковою ознакою будь-якого адмінправопорушення є наявність вини (ст. 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення), тому, враховуючи поточний стан справ та презумпцію невинуватості, можливість складати адмінпротоколи відсутня.
«Не рекомендую зараз брати штурмом державних реєстраторів та переплачувати космічні гроші юристам за допомогу з поданням відомостей про КБВ. На переконання Мін’юсту, адміністративний штраф є винятковим заходом та має застосовуватися, коли інші заходи реагування не працюють», — заявив міністр.
Окремо Малюська зазначив, що проблему має остаточно вирішити законопроєкт 5807, який зараз розглядає Верховна Рада. У проєкті йдеться, що дедлайн подання інформації про КБВ юросіб переноситься з 10 жовтня 2021 року на 10 липня 2022 року. Водночас в законопроєкті пропонується скасувати вимогу щодо подання інформації про КБВ для організацій, засновниками яких є винятково фізичні особи.
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