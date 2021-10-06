Глава МВС Монастирський прокоментував напад на журналістів «Схем» і анонсував підозри

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УНІАН / Кузьмін Олександр

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський відреагував на напад на журналістів програми «Схеми» в кабінеті голови правління державного Укрексімбанку Євгена Мецгера.

Глава МВС обіцяє, що розслідування не забере багато часу.

Поліція вже долучила до матеріалів розслідування поширене в інтернеті відео з кабінету голови правління Укрексімбанку.

«Найближчим часом потерпіла сторона передасть й оригінал відновленого відеозапису, який теж буде долучений до матеріалів провадження як речовий доказ і направлений на експертизу», — зазначив Монастирський.

Він нагадав, що за заявою журналістів відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності.

«Впевнений, що розслідування не забере багато часу. І вже після отримання результатів необхідних експертиз правопорушникам буде оголошено погоджені прокуратурою підозри. Від себе додам, що така поведінка щодо співробітників ЗМІ неприпустима в демократичному суспільстві та обов’язково отримає належну правову оцінку правоохоронців», — резюмував міністр.

Також на інцидент відреагувала генпрокурор Ірина Венедіктова.

«У цьому питанні немає місць для роздумів — справедливе й ефективне розслідування, підозра, передача в суд, вирок. Ми в Офісі генпрокурора не можемо і не будемо покривати, вибачте, безумство, продемонстроване співробітниками державного банку», — наголосила генпрокурор.