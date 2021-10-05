Johnson & Johnson подала заявку до регулятора США на схвалення бустерної дози своєї вакцини
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Matt Allworth / Flickr
Компанія Johnson & Johnson подала заявку до регулятора США з проханням схвалити використання бустерної дози.
Про це пише The Guardian.
Компанія планує колоти бустерну дозу лише людям, які старші за 18 років. Експерти регулятора призначили зустріч із цього питання на 15 жовтня.
За даними J & J, бустерна доза вакцини, яку вводили через 56 днів після першої дози, забезпечувала 94% ефективності проти симптоматичної хвороби та 100% ефективності від тяжкого перебігу коронавірусу.
- Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило застосування третьої дози вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer для американців з ослабленим імунітетом та людей, старших за 65 років. Також заявку подала і компанія Moderna.
- ВООЗ спочатку закликала ввести мораторій на отримання третьої дози вакцини, проте згодом змінила свою позицію. Але рекомендувала колоти третю дозу винятково вразливим верствам населення.