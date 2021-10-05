«Вирішили, що трохи забагато мене». Разумкова видалили з партійних та фракційних чатів «Слуги народу»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Гонтар Володимир / УНІАН
Главу Верховної Ради Дмитра Разумкова виключили з партійних та фракційних чатів «Слуги народу».
Про це він заявив під час брифінгу 5 жовтня.
«Виключили вчора [4 жовтня] на погоджувальній [Раді]. Не всі люблять критику. Її варто чути, тому що вона тобі допомагає виправляти помилки, яких ти припускаєшся. Коли ти цього не хочеш, то простіше закрити вуха, очі, затулити рота і мовчати. Мабуть, це і призвело до того, що вирішили, що трохи забагато мене в чатах», — розповів Разумков.
Водночас глава парламенту зазначив, що він більше отримував із чатів інформацію, аніж спілкувався.
«Об’єктивно, на це не вистачає часу — просто спілкуватися в чатах», — додав він.
- Конфлікт між «Слугою народу» і головою ВР почався після того, як Разумков направив на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про деолігархізацію до його розгляду у другому читанні в Раді. У «Слузі народу» просили, щоб закон передали після його ухвалення.
- Сам Разумков заявив, що у відставку не збирається, а в разі звільнення з посади він залишиться в політиці.
- Голова фракції «слуг» Давид Арахамія назвав причиною звернення про відставку Разумкова «холодну регламентну війну».
- 5 жовтня Рада відсторонила Разумкова від ведення засідання на два пленарних дні — час розгляду питання про його відставку.
- Відкликання Разумкова з посади глави парламенту розглянуть на позачерговому засіданні 7 жовтня.