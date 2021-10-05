Pandora Papers: НАБУ перевірить транзакції ПриватБанку через офшорні компанії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images
Національне антикорупційне бюро перевірить підозрілі транзакції ПриватБанку через офшорні компанії, про які стало відомо із розслідування витоку даних Pandora Papers.
Про це у НАБУ повідомили у коментарі Укрінформу.
«Детективи НАБУ в межах розслідування так званої справи ПриватБанку досліджують всі транзакції цієї фінансової установи, в тому числі й ті, які згадані в матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів», — зазначили у відомстві.
Там підкреслили, що за результатами розслідування буде ухвалено відповідне рішення згідно з законодавством.
- 3 жовтня 2021 року 650 журналістів з усього світу опублікували 12 мільйонів документів про власників офшорів. Там фігурують близько 35 чинних та колишніх лідерів держав і понад 300 чиновників. Витік документів стався з компаній, що працюють, зокрема, на Британських Віргінських островах і Кіпрі, в Панамі, Белізі, Сінгапурі, ОАЕ та Швейцарії.
- У розслідуванні фігурують компанії президента Зеленського і бізнесмена Коломойського, від якого «кварталівці» отримали близько $40 млн, коли студія «Квартал 95» почала співпрацювати з телеканалом «1+1». Також у розслідуванні є дані про схеми помічника президента Сергія Шефіра, олігарха Ріната Ахметова, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та інших.
- В Офісі президента заявили, що в документах нічого компрометувального немає. У Росії не перевірятимуть інформацію про офшори оточення Путіна, тому що «не побачили доказів», а от Чехія перевірить причетність премʼєра Бабіша до офшорів.