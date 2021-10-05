В Україні виявили понад 9 тисяч нових випадків COVID, 317 людей померли

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В Україні за добу зафіксували 9 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужали 4 229 пацієнтів, а 317 людей померли від ускладнень захворювання. Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 1 181 особу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових випадків виявили у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 2,4 мільйона випадків COVID-19. При цьому 57 206 людей померли від ускладнень захворювання, а 2,26 мільйона одужали.

Також за добу 100 331 людину вакциновано проти COVID-19, першу дозу отримали 51 472 людини, а повністю імунізовані — 48 859.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 242 115 людей, з них повністю імунізовані, тобто отримали дві дози, — 5 820 725.

«Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби», — наголошують у МОЗ і нагадують, що за останні три місяці 98,1% госпіталізованих із коронавірусом не були вакциновані.