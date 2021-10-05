В Україні виявили понад 9 тисяч нових випадків COVID, 317 людей померли
- Автор:
- Софія Телішевська
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Thana Prasongsin / Getty Images
В Україні за добу зафіксували 9 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужали 4 229 пацієнтів, а 317 людей померли від ускладнень захворювання. Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 1 181 особу.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Найбільше нових випадків виявили у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.
Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 2,4 мільйона випадків COVID-19. При цьому 57 206 людей померли від ускладнень захворювання, а 2,26 мільйона одужали.
Також за добу 100 331 людину вакциновано проти COVID-19, першу дозу отримали 51 472 людини, а повністю імунізовані — 48 859.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 242 115 людей, з них повністю імунізовані, тобто отримали дві дози, — 5 820 725.
«Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби», — наголошують у МОЗ і нагадують, що за останні три місяці 98,1% госпіталізованих із коронавірусом не були вакциновані.
- З 23 вересня на всій території України встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.
- 13 вересня уряд вніс зміни до постанови про карантин в Україні. Зміни передбачають, що COVID-сертифікати будуть двох видів («жовтий» та «зелений») і міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. «Жовтий» сертифікат міститиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» — про повний курс вакцинації.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.