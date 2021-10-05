В Украине выявили более 9 тысяч новых случаев COVID — 317 человек умерли

В Украине за сутки зафиксировали 9 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровели 4 229 пациентов, а 317 человек умерли от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 1 181 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев выявили в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2,4 млн случаев COVID-19. При этом 57 206 человек умерли от осложнений заболевания, а 2,26 млн выздоровели.