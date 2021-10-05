В Украине выявили более 9 тысяч новых случаев COVID — 317 человек умерли

В Украине за сутки зафиксировали 9 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровели 4 229 пациентов, а 317 человек умерли от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 1 181 человека.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Больше всего новых случаев выявили в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.
Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2,4 млн случаев COVID-19. При этом 57 206 человек умерли от осложнений заболевания, а 2,26 млн выздоровели.
Также за сутки 100 331 человека вакцинировано против COVID-19, первую дозу получили 51 472 человека, а полностью иммунизированы — 48 859.
С начала прививочной кампании привито 7 242 115 человек, из них полностью иммунизированы, то есть получили две дозы — 5 820 725.
«Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — отмечают в Минздраве и напоминают, что за последние три месяца 98,1% госпитализированных с коронавирусом не были вакцинированы.
- С 23 сентября на всей территории Украины установлен «желтый» уровень эпидемической опасности.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что появятся COVID-сертификаты двух видов («желтый» и «зеленый»), они будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или о выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может продлиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, но для вакцинированных будут привилегии.