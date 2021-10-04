Pandora Papers: НАЗК врахує оприлюднену в розслідуванні інформацію під час перевірки декларацій Зеленського і Баканова

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Адміністрація Президента України

Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє декларації президента України Володимира Зеленського та глави Служби безпеки Івана Баканова, враховуючи інформацію, викладену в розслідуванні Pandora Papers.

Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков «Радіо НВ».

«Проводимо повну перевірку декларації президента. Під час перевірки використовуємо зокрема дані ЗМІ, співпрацюємо з журналістами. Отже, ця інформація також буде врахована», — наголосив він.

Також Новіков уточнив, що перевірку декларацій Зеленського і Баканова проводять не через опубліковану журналістами інформацію, а згідно з порядком черговості.

«Перша декларація, яка перевіряється в країні, — це декларація президента. Перевірка була розпочата ще в квітні, її результати будуть опубліковані до 18 жовтня», — розповів глава НАЗК.

За словами Новікова, перший помічник президента на громадських засадах Сергій Шефір не має подавати декларацію, отже, НАЗК не може її перевірити.

Окремо глава Нацагентства пояснив, що якщо політик або чиновник не вніс у декларацію кошти на рахунках офшорних компаній, то це не є порушенням. Притягнути до відповідальності можна лише у разі, коли чиновник чи політик незадекларував компанії, які йому належать.

«Самі собою ці факти, які мали місце у 2012 році, не можуть бути підставою для відповідальності. Вони можуть бути підставою, якщо продовжили існувати на 31 грудня 2020 року і не були відображені у декларації. Існували вони або не існували – це є предметом повної перевірки. Дії 2012 року в принципі не можуть бути кваліфіковані як порушення в рамках компетенції НАЗК», — додав Новіков і запевнив, що наразі звернення про необхідність перевірки фактів, викладених у розслідуванні, до агентства не надходили.