У прокуратурі Грузії розповіли, коли Саакашвілі перетнув кордон країни і хто йому допоміг

Новини

Палінчак Михайло / УНІАН

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі повернувся до країни ще 29 вересня. Йому допомогли двоє громадян.

Про це повідомляє прокуратура Грузії.

Як зазначили у відомстві, після незаконного перетину кордону Саакашвілі автомобілем відвезли в одне з сіл у регіоні Самегрело. Потім політик дістався до Тбілісі, де перебував у квартирі, тимчасово переданій Єврокомісії. Там його і затримали 1 жовтня.

Окрім цього, у прокуратурі розповіли, що спільникам Саакашвілі, які допомагали йому перетнути кордон, висунули звинувачення в приховуванні тяжкого злочину, яке передбачає позбавлення волі від 1 до 4 років.

У понеділок, 4 жовтня, сотні прихильників колишнього президента Грузії зібралися біля СІЗО, де перебуває Саакашвілі після арешту, повідомляє «Радіо Свобода». Люди тримали в руках плакати з написами «Ні політичному переслідуванню!», «Свободу Міхеілу Саакашвілі». Також на мітинг прибули співробітники організації «Офіс простих рішень і результатів», створеної в Україні з ініціативи Саакашвілі. Учасники акції вимагали звільнити Саакашвілі.