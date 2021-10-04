Китай відновив рекорд із вторгнення у простір Тайваню. У зону ППО увійшли 56 літаків
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Китай побив свій недавній рекорд із вторгнення у простір Тайваню. Сьогодні, 4 жовтня, в зону протиповітряної оборони увійшли 56 бойових літаків.
Міністерство оборони Тайваню опублікувало маршрути літаків і список порушників.
У південно-західну розпізнавальну зону ППО вторглися 40 винищувачів, 12 бомбардувальників H-6 і ще чотири розвідника, серед яких були протичовнові літаки.
Тайвань звинуватив Пекін у порушенні миру і стабільності в Тайванській протоці, вимагаючи негайно припинити провокації. Офіційний Тайбей назвав Китай винуватцем виникнення напруженості.
Варто зазначити, що зона ППО — це не те ж саме, що територіальний повітряний простір. Зона ППО Тайваню включає в себе набагато більшу територію, яка частково збігається з частиною розпізнавальної зони ППО Китаю і охоплює район материкової частини КНР.
- Армія Китаю останні два роки активно нарощує військову міць поблизу Тайваню. З 2020 року офіційна риторика Китаю допускає «воззʼєднання» з Тайванем унаслідок збройного вторгнення. Лідер КНР Сі Цзіньпін закликав військових «зосередити всі свої уми й енергію на підготовці до війни».
- У середині вересня 2020 року армія Китаю провела великі військові навчання поблизу Тайваньської протоки. Тоді на Тайвань прибула американська делегація.
- У січні 2021 року США вирішили скасувати внутрішні обмеження на співпрацю з Тайванем. 30 січня Китай пригрозив Тайваню війною, якщо незалежність острова визнають США.
- У червні і 2 жовтня китайські ВПС встановили два рекорди із вторгнення в зону ППО.