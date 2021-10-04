Україна в розслідуванні Pandora Papers виявилася лідером за кількістю фігурантів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Death to Stock
Україна у розслідуванні Pandora Papers виявилася світовим лідером за кількістю політиків і бізнесменів, які приховують свої активи через офшорні компанії.
Про це повідомляється в інфографіці Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ).
У документах журналістів про схеми фігурують 336 політиків — з них 38 українців. При чому цей показник удвічі більший, ніж у другого лідера — Росії (19 фігурантів).
Далі за РФ йдуть Колумбія, Обʼєднані Арабські Емірати і Гондурас — у них по 11 фігурантів.
- 3 жовтня 2021 року 650 журналістів з усього світу опублікували 12 мільйонів документів про власників офшорів. Там фігурують близько 35 чинних та колишніх лідерів держав і понад 300 чиновників. Витік документів стався з компаній, що працюють, зокрема, на Британських Віргінських островах і Кіпрі, в Панамі, Белізі, Сінгапурі, ОАЕ та Швейцарії.
- У розслідуванні фігурують компанії президента Зеленського і бізнесмена Коломойського, від якого «кварталівці» отримали близько $40 млн, коли студія «Квартал 95» почала співпрацювати з телеканалом «1+1». Також у розслідуванні є дані про схеми помічника президента Сергія Шефіра, олігарха Ріната Ахметова, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та інших.
- В Офісі президента заявили, що в документах нічого компрометуючого немає. У Росії не перевірятимуть інформацію про офшори оточення Путіна, тому що «не побачили доказів», а от Чехія перевірить причетність премʼєра Бабіша до офшорів.