«Будемо ухвалювати жорсткі обмеження». Мер Садовий заявив, що Львів не уникне «червоної» зони карантину

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«Бабель»

Львів не зможе уникнути «червоної» зони карантину, запровадженого через коронавірус.

Про це заявив мер міста Андрій Садовий.

«Ми червоної зони не уникнемо, ми вже плавно в неї входимо. Думаю, за декілька днів будем ухвалювати достатньо жорсткі обмеження для Львова, тому що є ріст захворюваності. За кількістю людей, які мають позитивний ПЛР-результат, [динаміка негативна], також є велике завантаження по лікарнях. Станом на ранок в лікарні швидкої допомоги було госпіталізовано 372 людини. За останню добу було госпіталізовано 35 людей, а виписано — нуль. Така динаміка зберігається останні 2 дні», — розповів він.

За словами Садового, також у Львові для прийому хворих на COVID-19 відкривають ще одну лікарню, № 8.

«Як правило, у важкі стани потрапляють люди, які не хворіли і не вакциновані. Вакцинація також має позитивну динаміку. Фактично, вже всі школи міста вийшли на вакцинацію 80% плюс», — додав мер міста.

За даними МОЗ, станом на ранок 4 жовтня у Львові та на Львівщині від початку пандемії зареєстровано 152 841 випадок інфікування коронавірусом, з яких 3 940 – летальні. За минулу добу виявили 295 випадків COVID-19.