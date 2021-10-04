McDonald’s обіцяє досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року
- Автор:
- Софія Ходєва
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Unsplash
Корпорація McDonald’s оголосила про наміри скоротити викиди парникових газів компанії у три рази до 2030 року, а у 2050-му — звести їх до нуля.
Про це повідомляє Reuters.
Мережа фастфуду співпрацює з некомерційною ініціативою «Науково обґрунтовані цілі» (SBTi), щоб оновити цілі компанії щодо зміни клімату. Вона має на меті до 2030 року втричі скоротити загальні викиди як для своїх постачальників, так і для майже 40 тисяч ресторанів франшизи по всьому світу.
Вчені Організації Об’єднаних Націй стверджують, що до 2050 року чисті викиди у світі повинні припинитися, щоб глобальна температура не зросла більш ніж на 1,5 градуса за Цельсієм порівняно з доіндустріальним рівнем.
Понад тисячу компаній у рамках співпраці з ООН та SBTi зобов’язалися складати плани зі зменшення викидів вуглецю та компенсації надлишкових випарів.
Reuters пише, що McDonald’s — одна з компаній, що закуповує найбільше яловичини у світі. Близько 80% викидів компанії спричинені ланцюгом поставок, зокрема яловичини, курятини, молочної продукції та іншої білкової їжі. Компанія користуватиметься порадами SBTi, щоб зменшити викиди у агропромисловості та лісництві.
Щоб досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року, McDonald’s має звести до нуля викиди «прямих джерел» — офісів та ресторанів корпорації, а також сервісів, що обслуговують франшизу.
- Лідери країн Євросоюзу підтвердили пропозицію Єврокомісії скоротити шкідливі викиди не менше ніж на 55% до 2030 року. ЄС дійшов висновку, що встановлена раніше мета кліматичної програми на 2030 рік — 40% — не дозволить домогтися вуглецевої нейтральності до 2050 року, що є основним завданням «Зеленої угоди».
- Незворотну точку кліматичних змін Земля відчула ще в 1960-х роках, коли більшості людей нічого не було відомо про згубний вплив парникових газів, підвищення температур і танення льодовиків. Тепер людству потрібно не просто скорочувати викиди вуглецю, а й вилучати його з атмосфери.
- Льодовики Антарктиди тануть швидше, ніж розраховували вчені. Темпи зростання рівня моря можуть катастрофічно прискоритися. Тим часом екосистема на континенті поступово змінюється.
- У 2019 році людство витратило умовний запас відновлюваних природних ресурсів, які можуть відновитися через рік, і з 29 липня стало жити в екологічний кредит.